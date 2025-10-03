Bet On It

Bet On It

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
3

Should We Fight Economic Misinformation?

A recording from Bryan Caplan and Richard Hanania's live video
Bryan Caplan's avatar
Richard Hanania's avatar
Bryan Caplan
and
Richard Hanania
Oct 03, 2025
3
Share
Transcript
Get more from Bryan Caplan in the Substack app
Available for iOS and Android

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Bryan Caplan
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture